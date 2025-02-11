Сложную операцию провели призывнику, выпавшему из окна военкомата в Уральске

В ночь на первое декабря 2024 года житель Уральска 19-летний Мейрамбек Сафиуллиев выпал из окна третьего этажа городского военкомата. Тогда юноша получил перелом позвоночника и ему грозила инвалидность.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, Мейрамбека вовремя доставила бригада скорой помощи. У него выявлен перелом третьего диска позвоночника. Сначала врачи областной многопрофильной больницы провели транспедикулярную фиксацию, а затем уникальную операцию, относящуюся к виду высокотехнологичной медицинской помощи.

Специалисты изъяли у него поврежденный участок позвоночника, а вместо него установили имплант. Операция прошла успешно, и в скором времени Мейрамбек на своих ногах выписался из больницы.

Отметим, что в отделении нейрохирургии ежегодно проводится около 600 операций, 50 из которых уникальны. В год в стенах отделения устанавливают более 200 имплантов и протезов.

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что уголовное дело в отношении Мейрамбека Сафиуллиева находится в ведении военной полиции.