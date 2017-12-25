Как сообщили в пресс-службе РгК«Батыс» национальной гвардии РК, девочка потерялась 23 декабря около 20.00. -В микрорайоне Северо-Восток к солдатам обратилась женщина, которая рассказала, что она вместе с дочкой зашла в магазин, расположенный по проспекту Абулхаир хана, и пока она смотрела вещи, 3-летняя дочь Ирада ушла. Первые полчаса мама своими силами пыталась найти дочь, а затем обратилась в полицию. Кинолог со служебной собакой Шериф взял у матери девочки ее варежки и по запаху уже через 15 минут собака привела маму к дому №8 по улице Оракбаева. Испуганная девочка стояла и оглядывалась по сторонам, - пояснили в пресс-службе ведомства. Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда солдаты помогают горожанам найти своих детей. Последний случай был летом 2017 года. Тогда маленький мальчик вышел из дома и пошел гулять, пока родители были заняты.