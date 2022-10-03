- В этой связи необходимо осуществить перевод учебников в цифровой формат и разгрузить детей от тяжёлых рюкзаков. Также акиматам регионов нужно решить вопрос с обеспечением учащихся планшетами, в частности, совместно с фондом «Қазақстан халқына» отработать возможность их приобретения для детей из сельских школ, - сказал премьер.Также он поручил Минцифры совместно с операторами связи обеспечить качественным скоростным интернетом все школы страны. Ранее о тяжёлых рюкзаках школьников и необходимости цифровизации учебников говорил президент.
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