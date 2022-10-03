Ранее об этом говорил президент. В Уральске отменили занятия для учеников 1-9 классов второй смены Иллюстративное фото из архива "МГ" В ходе совещания в правительстве премьер-министр Алихан Смаилов отметил необходимость ускорить цифровизацию учебного процесса.
- В этой связи необходимо осуществить перевод учебников в цифровой формат и разгрузить детей от тяжёлых рюкзаков. Также акиматам регионов нужно решить вопрос с обеспечением учащихся планшетами, в частности, совместно с фондом «Қазақстан халқына» отработать возможность их приобретения для детей из сельских школ, - сказал премьер.
Также он поручил Минцифры совместно с операторами связи обеспечить качественным скоростным интернетом все школы страны. Ранее о тяжёлых рюкзаках школьников и необходимости цифровизации учебников говорил президент. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.