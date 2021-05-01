Смартфоны в хлебе пытались передать в СИЗО Уральска (фото)

Два хлеба с начинкой из сотовых телефонов обнаружили и изъяли сотрудники оперативно-режимных служб ДУИС по ЗКО в передачах для людей, находящихся в следственном изоляторе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе ДУИС по ЗКО, первая посылка предназначалась подследственному, который находится в следственном изоляторе. Необычную посылку передал его знакомый. Он спрятал телефон в булке хлеба. Аналогичная посылка со смартфоном и с сим-картой в хлебе предназначалась другому заключенному уже от женщины. Хлеб без телефонов был передан адресатам. – Все знают об ответстве