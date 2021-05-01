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Социум

Смартфоны в хлебе пытались передать в СИЗО Уральска (фото)

Два хлеба с начинкой из сотовых телефонов обнаружили и изъяли сотрудники оперативно-режимных служб ДУИС по ЗКО в передачах для людей, находящихся в следственном изоляторе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе ДУИС по ЗКО, первая посылка предназначалась подследственному, который находится в следственном изоляторе. Необычную посылку передал его знакомый. Он спрятал телефон в булке хлеба. Аналогичная посылка со смартфоном и с сим-картой в хлебе предназначалась другому заключенному уже от женщины. Хлеб без телефонов был передан адресатам. – Все знают об ответстве
Арайлым Усербаева
Смартфоны в хлебе пытались передать в СИЗО Уральска (фото)
Два хлеба с начинкой из сотовых телефонов обнаружили и изъяли сотрудники оперативно-режимных служб ДУИС по ЗКО в передачах для людей, находящихся в следственном изоляторе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Смартфоны в горячем хлебе пытались передать в СИЗО Уральска
Смартфоны в горячем хлебе пытались передать в СИЗО Уральска
Как сообщили в пресс-службе ДУИС по ЗКО, первая посылка предназначалась подследственному, который находится в следственном изоляторе. Необычную посылку передал его знакомый. Он спрятал телефон в булке хлеба. Аналогичная посылка со смартфоном и с сим-картой в хлебе предназначалась другому заключенному уже от женщины. Хлеб без телефонов был передан адресатам. – Все знают об ответственности за попытку передачи запрещенных предметов в режимные учреждения, но все равно придумывают разные ухищренные способы их передачи. По данным фактам составлены материалы по части 1 статьи 481 КоАП РК, которые будут направлены в суд для дальнейшего принятия решения. Досмотр передач и посылок для лиц, находящихся в местах лишения свободы, во избежание передачи запрещенных предметов находится на постоянном контроле руководства учреждения, – отметил начальник РУ-170/1 Конакбаев.
Смартфоны в горячем хлебе пытались передать в СИЗО Уральска
Смартфоны в горячем хлебе пытались передать в СИЗО Уральска
Смартфоны в горячем хлебе пытались передать в СИЗО Уральска
Смартфоны в горячем хлебе пытались передать в СИЗО Уральска
Смартфоны в горячем хлебе пытались передать в СИЗО Уральска
Смартфоны в горячем хлебе пытались передать в СИЗО Уральска
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой ДУИС по ЗКО
хлеб смартфон

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