- В 1998 году – главный специалист ОАО «Темирбанк»;
- с 1998 по 2000 годы – начальник отдела комитета по антимонопольной политике;
- с 2000 по 2004 годы – директор департамента водного транспорта;
- с 2004 по 2005 годы – директор РГП «Актауский международный морской торговый порт»;
- с 2005 по 2009 годы– вице-министр транспорта и коммуникаций;
- с 2009 по 2014 годы - ответственный секретарь министерства транспорта и коммуникаций;
- с 2014 году - министр транспорта и коммуникаций;
- с 2014 по 2016 годы - первый заместитель министра по инвестициям и развитию;
- с 2016 по февраль 2019 годы - министр по инвестициям и развитию;
- с февраля по сентябрь 2019 года - заместитель премьер-министра;
- с сентября 2019 по декабрь 2022 года - аким Карагандинской области.
Сменился аким Астаны
Теперь столицу возглавляет Женис Касымбек. Указом президента акимом Астаны назначен Женис Касымбек. Он ранее возглавлял Карагандинскую область. Касымбек сменил на этом посту Алтая Кульгинова, который был акимом столицы с 2019 года. Женис Касымбек родился в 1975 году в Жамбылской области. Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «архитектор-дизайнер». В 2001 году – Евразийский государственный университет имени Л.Н. Гумилёва по специальности «государственное и местное управление». Начинал трудовой путь с позиции стажёра-исследователя КазГАСА в 1997 го