Сменился аким Астаны

Теперь столицу возглавляет Женис Касымбек. Указом президента акимом Астаны назначен Женис Касымбек. Он ранее возглавлял Карагандинскую область. Касымбек сменил на этом посту Алтая Кульгинова, который был акимом столицы с 2019 года. Женис Касымбек родился в 1975 году в Жамбылской области. Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «архитектор-дизайнер». В 2001 году – Евразийский государственный университет имени Л.Н. Гумилёва по специальности «государственное и местное управление». Начинал трудовой путь с позиции стажёра-исследователя КазГАСА в 1997 го