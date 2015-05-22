Смерть ребенка от укусов лошади расследует полиция Актобе

Полицейские в Актюбинской области завели уголовное дело по факту гибели пятилетнего мальчика, которого до смерти искусала лошадь, передает корреспондент Tengrinews.kz. Нападение совершил необъезженный жеребец. Известно, что лошадь вначале укусила ребенка и отбросила в сторону, затем снова напала на малыша. Иллюстративное фото с сайта www.torange.ru Сейчас расследованием дела занимаются полицейские, они намерены установить виновных. В случае, если их не будет, дело, скорее всего, закроют за отсутствием состава преступления. В пресс-службе ДВД Актюбинской области сообщили, что заявления от родит