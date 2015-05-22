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Социум

Смерть ребенка от укусов лошади расследует полиция Актобе

Полицейские в Актюбинской области завели уголовное дело по факту гибели пятилетнего мальчика, которого до смерти искусала лошадь, передает корреспондент Tengrinews.kz. Нападение совершил необъезженный жеребец. Известно, что лошадь вначале укусила ребенка и отбросила в сторону, затем снова напала на малыша. Иллюстративное фото с сайта www.torange.ru Сейчас расследованием дела занимаются полицейские, они намерены установить виновных. В случае, если их не будет, дело, скорее всего, закроют за отсутствием состава преступления. В пресс-службе ДВД Актюбинской области сообщили, что заявления от родит
Marat
Смерть ребенка от укусов лошади расследует полиция Актобе
Полицейские в Актюбинской области завели уголовное дело по факту гибели пятилетнего мальчика, которого до смерти искусала лошадь, передает корреспондент Tengrinews.kz. Нападение совершил необъезженный жеребец. Известно, что лошадь вначале укусила ребенка и отбросила в сторону, затем снова напала на малыша.
Иллюстративное фото с сайта www.torange.ru
Иллюстративное фото с сайта www.torange.ru
 Иллюстративное фото с сайта www.torange.ru Сейчас расследованием дела занимаются полицейские, они намерены установить виновных. В случае, если их не будет, дело, скорее всего, закроют за отсутствием состава преступления. В пресс-службе ДВД Актюбинской области сообщили, что заявления от родителей ребенка не поступало, и они отказались от назначения судебно-медицинской экспертизы. У погибшего мальчика есть брат-близнец. Всего в семье пастуха трое детей. После случившегося весь табун лошадей, в том числе и жеребца, искусавшего ребенка, ветеринары проверяют на бешенство. Напомним, лошадь напала на ребенка 19 мая. Трагедия произошла в поселке Байсенколь Темирского района Актюбинской области. По словам отца погибшего ребенка Сержана Избагамбетова, который сам пасет лошадей, вечером 19 мая семья, как обычно, ужинала. Вдруг домочадцы услышали детский крик во дворе. Когда родители выбежали на улицу, ребенок был уже мертв.
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