Смертельная авария в ЗКО: о состоянии пострадавших рассказали врачи

Авария произошла на трассе Казталовка — Онеге — Жанибек вблизи посёлка Онеге Жанибекского района. В результате столкновения Ford Focus и Chevrolet Cobalt погибли двое водителей и один пассажир, ещё четверо пассажиров пострадали.
В управлении здравоохранения ЗКО пояснили, что на месте ДТП сотрудники бригады скорой помощи констатировали смерь троих мужчин 2003, 1991 и 1988 годов рождения. Четверо мужчин доставили в Жанибекскую районную больницу.
— Мужчина 2004 года рождения находится в палате интенсивной терапии. Его состояние оценивается, как тяжёлое. Остальные трое пациентов 20 и 44 лет, находятся в отделении хирургии. Их состояние — средней степени тяжести, — отметили в облздраве.