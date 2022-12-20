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Социум

Смертельное ДТП под Актобе: водитель уснул за рулём

Его водворили в изолятор временного содержания. Заместитель руководителя департамента полиции Актюбинской области Галым Байжанов рассказал подробности расследования ДТП, в котором один ребёнок погиб, а восемь детей и тренер получили тяжёлые травмы. Они ехали из Темирского района в Актобе на соревнования по волейболу. Восьмиместной машиной, в которой ехали 11 человек, управлял заместитель директора ДЮСШ. Он не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание в кювет. - В результате ДТП учащийся седьмого класса СШ №4 Шубаркудука скончался, остальных доставили в детскую больницу, тренера
gorod
Смертельное ДТП под Актобе: водитель уснул за рулём
Его водворили в изолятор временного содержания.
Минивэн с детьми попал в ДТП в Актюбинской области. Один ребенок погиб, 8 ранены
Минивэн с детьми попал в ДТП в Актюбинской области. Один ребенок погиб, 8 ранены
Заместитель руководителя департамента полиции Актюбинской области Галым Байжанов рассказал подробности расследования ДТП, в котором один ребёнок погиб, а восемь детей и тренер получили тяжёлые травмы. Они ехали из Темирского района в Актобе на соревнования по волейболу. Восьмиместной машиной, в которой ехали 11 человек, управлял заместитель директора ДЮСШ. Он не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание в кювет.
- В результате ДТП учащийся седьмого класса СШ №4 Шубаркудука скончался, остальных доставили в детскую больницу, тренера - в БСМП, - сообщил Галым Байжанов. - Алгинский районный отдел полиции начал расследование. Водитель нарушил правила, превысил количество посадочных мест. Его водворили в изолятор временного содержания. Водитель был трезв, но находился в утомлённом состоянии, он уснул. Для проверки законности и обоснованности направления детей на таком транспорте полиция начала расследование по статьям «Халатность» и «Халатность в действиях лица, на которого возложена обязанность по обеспечению безопасности за несовершеннолетних детей» в отношении руководителя ДЮСШ.
По словам спикера, детям при поездке на соревнования должны были обеспечить полицейское сопровождение. При организации вывоза детей на соревнования были нарушения. Руководитель управления физкультуры и спорта Евгений Гончаров пояснил, что в ДЮСШ в Шубаркудуке своего автобуса нет. В таких случаях детей на соревнования привозят на поезде, рейсовым автобусом, на личном или государственном транспорте.
- Я с себя ответственности не снимаю, умер маленький мальчик, спортсмен. Это боль для каждого. Всё решит следствие, - ответил Евгений Гончаров на вопрос о своей возможной отставке.
Руководитель Облздрав Рустем Исаев рассказал, что пяти пострадавшим детям в тот же день провели операции. У них травмы головы, грудной клетки, переломы и разрывы селезёнки. Трое в сознании, двое находятся на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Тренер также на аппарате ИВЛ, находится в коме, его состояние оценивается как тяжёлое. В Актобе бортом санитарной авиации прилетели детский нейрохирург, травматолог и реаниматолог. Медики осмотрели детей. Позже стало известно, что заместитель директора ДЮСШ находится под домашним арестом. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида Зарип
Актобе ДТП

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