Смертельное ДТП под Актобе: водитель уснул за рулём

Его водворили в изолятор временного содержания. Заместитель руководителя департамента полиции Актюбинской области Галым Байжанов рассказал подробности расследования ДТП, в котором один ребёнок погиб, а восемь детей и тренер получили тяжёлые травмы. Они ехали из Темирского района в Актобе на соревнования по волейболу. Восьмиместной машиной, в которой ехали 11 человек, управлял заместитель директора ДЮСШ. Он не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание в кювет. - В результате ДТП учащийся седьмого класса СШ №4 Шубаркудука скончался, остальных доставили в детскую больницу, тренера