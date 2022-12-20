Смертельное ДТП под Актобе: водитель уснул за рулём

- В результате ДТП учащийся седьмого класса СШ №4 Шубаркудука скончался, остальных доставили в детскую больницу, тренера - в БСМП, - сообщил Галым Байжанов. - Алгинский районный отдел полиции начал расследование. Водитель нарушил правила, превысил количество посадочных мест. Его водворили в изолятор временного содержания. Водитель был трезв, но находился в утомлённом состоянии, он уснул. Для проверки законности и обоснованности направления детей на таком транспорте полиция начала расследование по статьям «Халатность» и «Халатность в действиях лица, на которого возложена обязанность по обеспечению безопасности за несовершеннолетних детей» в отношении руководителя ДЮСШ.По словам спикера, детям при поездке на соревнования должны были обеспечить полицейское сопровождение. При организации вывоза детей на соревнования были нарушения. Руководитель управления физкультуры и спорта Евгений Гончаров пояснил, что в ДЮСШ в Шубаркудуке своего автобуса нет. В таких случаях детей на соревнования привозят на поезде, рейсовым автобусом, на личном или государственном транспорте.
- Я с себя ответственности не снимаю, умер маленький мальчик, спортсмен. Это боль для каждого. Всё решит следствие, - ответил Евгений Гончаров на вопрос о своей возможной отставке.Руководитель Облздрав Рустем Исаев рассказал, что пяти пострадавшим детям в тот же день провели операции. У них травмы головы, грудной клетки, переломы и разрывы селезёнки. Трое в сознании, двое находятся на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Тренер также на аппарате ИВЛ, находится в коме, его состояние оценивается как тяжёлое. В Актобе бортом санитарной авиации прилетели детский нейрохирург, травматолог и реаниматолог. Медики осмотрели детей. Позже стало известно, что заместитель директора ДЮСШ находится под домашним арестом. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида Зарип