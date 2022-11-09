- Меры были приняты в связи с многочисленными жалобами от пассажиров об увеличении интервала движения. После замены и увеличения количества автобусов интервал был сокращён с 12 до 6 - 7 минут. Автобусы приобретены в мае текущего года, - рассказали в компании.Они находятся на гарантии от завода-изготовителя и в технически исправном состоянии. Все технические узлы и агрегаты были исправны, также тормозная система работала исправно, утвердили в «Алматыэлектротранс». Авария произошла днём восьмого ноября на пересечении улицы Толе би и проспекта Абылай хана. Столкнулись два автобуса, курсирующие по маршрутам №98 и №201. Один человек погиб, 19 пострадали. Среди пострадавших есть ребёнок 2013 года рождения. В полиции сообщили, что один из водителей выехал на запрещающий сигнал светофора. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Смертельное ДТП с автобусами: «Алматыэлектротранс» опроверг информацию о неисправности тормозов
Все технические узлы и агрегаты были исправны. Фото: ДП Алматы ТОО «Алматыэлектротранс» опровергли информацию о неисправности тормозов автобусов. Подвижной состав на маршруте №201 (автобус этого маршрута стал участником смертельного ДТП накануне) обновили 23 сентября. Вместо 18 «ЛиАЗов» на линию вышли 24 Golden Dragon 2022 года выпуска. - Меры были приняты в связи с многочисленными жалобами от пассажиров об увеличении интервала движения. После замены и увеличения количества автобусов интервал был сокращён с 12 до 6 - 7 минут. Автобусы приобретены в мае текущего года, - рассказали в компании. О