СМИ: Аким скончался после ножевого ранения в Актюбинской области

Убийство произошло в одном из крестьянских хозяйств области, передаёт портал «Мой ГОРОД». Ернар Махамбетов. Фото:gov.kz Как сообщили в издании ҚазАқпарат, в Алгинском районе Актюбинской области задержали главу крестьянского хозяйства за убийство акима села Карабулак. О гибели Ернара Махамбетова рассказали односельчане, ему нанесли ножевое ранение. В управлении здравоохранения области подтвердили, что аким потерял много крови и скончался в районной больнице. В полиции не раскрыли личность погибшего. Как сообщает Polisia.kz, убийство произошло ночью 12 декабря. Выехавшая на место происшествия сл