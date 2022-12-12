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Происшествия Социум

СМИ: Аким скончался после ножевого ранения в Актюбинской области

Убийство произошло в одном из крестьянских хозяйств области, передаёт портал «Мой ГОРОД». Ернар Махамбетов. Фото:gov.kz Как сообщили в издании ҚазАқпарат, в Алгинском районе Актюбинской области задержали главу крестьянского хозяйства за убийство акима села Карабулак. О гибели Ернара Махамбетова рассказали односельчане, ему нанесли ножевое ранение. В управлении здравоохранения области подтвердили, что аким потерял много крови и скончался в районной больнице. В полиции не раскрыли личность погибшего. Как сообщает Polisia.kz, убийство произошло ночью 12 декабря. Выехавшая на место происшествия сл
Кристина Кобина
СМИ: Аким скончался после ножевого ранения в Актюбинской области
Убийство произошло в одном из крестьянских хозяйств области, передаёт портал «Мой ГОРОД».
СМИ: Аким скончался после ножевого ранения в Актюбинской области
СМИ: Аким скончался после ножевого ранения в Актюбинской области
Ернар Махамбетов. Фото:gov.kz Как сообщили в издании ҚазАқпарат, в Алгинском районе Актюбинской области задержали главу крестьянского хозяйства за убийство акима села Карабулак. О гибели Ернара Махамбетова рассказали односельчане, ему нанесли ножевое ранение. В управлении здравоохранения области подтвердили, что аким потерял много крови и скончался в районной больнице. В полиции не раскрыли личность погибшего. Как сообщает Polisia.kz, убийство произошло ночью 12 декабря. Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что между главой крестьянского хозяйства и 36-летним мужчиной произошла словесная перепалка, в ходе которой фермер нанёс одно ножевое ранение в область живота потерпевшему. В результате последний скончался. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 99 части УК РК (убийство). Назначены необходимые экспертизы, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
аким убийство

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