Снег, дождь и гололёд ожидаются в ЗКО

По данным РГП «Казгидромет», 4 марта в Западно-Казахстанской области ожидаются снег, дождь, гололёд, низовая метель. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

По данным РГП «Казгидромет», 4 марта в Западно-Казахстанской области ожидаются снег, дождь, гололёд, низовая метель. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Днём температура воздуха составит -1..-6 градусов, ночью составит -8..-13 градусов.

На западе, севере, востоке Атырауской области ожидаются осадки: дождь, снег, гололед, низовая метель. На юге и востоке — туман. Столбики термометров поднимутся днём 0..-5 градусов, ночью опустятся до -5..-10 градусов.

В Актюбинской области синоптики обещают снег, метель и туман. Днём температура воздуха -15..-20 градусов, ночью -5..-10 градусов.

В Мангистауской области ожидаются — дождь, снег, низовая метель, туман, гололед. Температура воздуха может достигать-1..+4 днём и -15..20 градусов ночью.