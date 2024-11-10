Снег и дождь ожидаются в ЗКО 11 ноября

По данным «Казгидромет», в западных областях Казахстана ожидается ухудшение погодных условий. На фоне низких температур и осадков, таких как снег и дождь, в некоторых регионах будут сохраняться опасные явления — гололед, низовая метель и туман.

В Западно-Казахстанской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также возможны гололед и низовая метель. Днем температура в регионе будет колебаться от 0 до +5 градусов. Ночью температура опустится до -5. Ветер будет умеренным, со скоростью 9-14 метров в секунду.

В Актюбинской области возможны осадки в виде дождя и снега. Днем температура будет колебаться от 0 до -5 градусов. Ночью температура опустится до -8, продолжатся осадки, в основном снег и гололед, а также возможна низовая метель. Ветер — 9-14 метров в секунду, на севере и востоке порывы могут достичь 23 метров в секунду.

В Атырауской области — осадки, преимущественно дождь. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +7 +12 градусов. Ночью температура опустится до -3, +2, на востоке области также возможны осадки, в том числе дождь и снег, с образованием гололеда. Ветер — 9-14 метров в секунду, на востоке области усилится до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области ожидаются осадки в виде дождя. Днем от +5 до +10 градусов. Ночью температура в регионе опустится до -2, +3, на западе воздух прогреется до +6. Ветер — 9-14 метров в секунду, а на западе и севере возможно усиление до 15-20 метров в секунду.