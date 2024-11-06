Снежные метели накроют Западный Казахстан: прогноз погоды на 7 ноября

По данным «Казгидромет», в западных регионах Казахстана ожидаются осадки, гололед и сильные ветры. Жителям важно быть готовыми к этим изменениям и следить за прогнозами погоды.

По данным «Казгидромет», в западных регионах Казахстана ожидаются осадки, гололед и сильные ветры. Жителям важно быть готовыми к этим изменениям и следить за прогнозами погоды.

В Западно-Казахстанской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, возможен гололед и низовая метель. Днем температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов, на западе области до +5. Ночью температура опустится до -2,-7, на западе, севере и востоке области прогнозируются снег, гололед и низовая метель. Скорость ветра составит 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с на западе, севере и востоке.

В Актюбинской области прогнозируются снег, гололед и метель. Днем — от -1 до -6 градусов. Ночью температура снизится до -3,-8. Ветер со скоростью 9-14 м/с, ночью на севере, востоке и юге области возможны порывы до 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, возможен гололед. Днем от 0 до +5 градусов. Ночью температура опустится до 0,-5. На западе области прогнозируются осадки (преимущественно снег) и гололед. Ветер со скоростью 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с на западе, севере и востоке области, возможны порывы до 23-28 м/с.

В Мангистауской области — дожди. Днем температура составит от +2 до +7 градусов, на западе области до +10. Ночью похолодает до -3,+2, на западе до +5 градусов. На западе и севере области прогнозируются осадки в виде дождя и снега, возможен гололед. На западе и юге области возможен туман. Ветер со скоростью 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с на западе и севере области.

Учитывая ухудшение погодных условий, жителям рекомендуется быть внимательными на дорогах, избегать дальних поездок и соблюдать правила безопасности.