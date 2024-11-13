Снег, метель и сильные ветры прогнозируются на западе Казахстана 14 ноября

Синоптики «Казгидромет» представили прогноз погоды для западных областей Казахстана на четверг, 14 ноября.

В Западно-Казахстанской области осадков не ожидается, прогнозируется туман. Днем температура воздуха будет колебаться от 0 до +5 градусов. Ночью температура опустится до -5, а на востоке области до -8 градусов. Скорость ветра составит 9-14 метров в секунду.

В Актюбинской области - снег и низовая метель. Утром прогнозируется туман. Днем температура будет варьироваться от -3 до +2 градусов. Ночью снизится до -2 -7, на востоке до -11 градусов. Скорость ветра — 9-14 метров в секунду, на севере и востоке порывы достигнут 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области без осадков, туман. Днем: от +3 до +8 градусов. Ночью температура опустится до -5. Скорость ветра составит 9-14 метров в секунду.

В Мангистауской области осадков не ожидается. Днем: от +5 до +10 градусов, на западе до +13. Ночью температура снизится до -3 +2, на западе до +7 градусов. Скорость ветра — 9-14 метров в секунду, на западе и севере порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.

В целом, погода в западных областях требует повышенного внимания и осторожности, особенно на дорогах и в северных, восточных районах, где метели и туман могут значительно ограничить видимость.