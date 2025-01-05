Снег и туман прогнозируют на западе Казахстана 6 января

Днем температура воздуха будет колебаться от -3 до -8 градусов.

По информации, предоставленной «Казгидромет», в западных областях Казахстана ожидаются снег и туман.

В Западно-Казахстанской области на севере, востоке, ожидаются осадки в виде снега. Днем температура воздуха будет колебаться от -3 до -8 градусов. Ночью понизится до -7...-12 градусов. В Уральске – облачно, небольшой снег и туман. Ветер северо-восточный, со скоростью 9-14 метров в секунду.

В Актюбинской области - снег и метель. Днем: от -5 до -10 градусов. Ночью: -8...-13 градусов. В Актобе - облачно, без осадков. Ветер восточный, со скоростью 0-5 метров в секунду.

В Атырауской области - осадки в виде снега, туман. Днем: +0 до -5 градуса. Ночью: -3...-8. В Атырау - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, со скоростью 0-5 метров в секунду.

В Мангистауской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед. Днем: от -2 до +3 градусов. Ночью: -2...+3 градуса, В Актау - без осадков. Днем:+1 до +3. Ночью +1... +3 Ветер северо-западный, со скоростью 9-14 метров в секунду.