Снег с дождем и гололед: синоптики о погоде на западе Казахстана 6 ноября

Согласно прогнозу «Казгидромет», 6 ноября в западных областях Казахстана ожидаются сложные погодные условия. Прогнозируются осадки, гололед и сильные ветры. Учитывая ухудшение погодных условий, жителям рекомендуется быть внимательными на дорогах, избегать дальних поездок и придерживаться правил безопасности.

Согласно прогнозу «Казгидромет», 6 ноября в западных областях Казахстана ожидаются сложные погодные условия. Прогнозируются осадки, гололед и сильные ветры. Учитывая ухудшение погодных условий, жителям рекомендуется быть внимательными на дорогах, избегать дальних поездок и придерживаться правил безопасности.

В Западно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь и снег), гололед и низовая метель на севере и востоке области. Днем температура будет колебаться от -3 до +2 градусов. Ночью — 0,-5, продолжатся осадки, гололед и метель. Ветер — 15-20 м/с, на юге и востоке возможны порывы до 23 м/с.

В Актюбинской области также осадки (дождь и снег), гололед и низовая метель. Днем от -3 до +2 градусов. Ночью температура останется в пределах -3,+2, на севере области возможны сильные осадки. Ветер — 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с, на западе и юге временами до 30 м/с и более.

В Атырауской области — осадки (дождь и снег), гололед и низовая метель на севере и востоке области. Днем температура составит от -2 до +3 градусов. Ночью столбики термометров снизятся до 0,-5, продолжатся осадки (преимущественно снег), гололед и метель. Ветер — 15-20 м/с, на юге и востоке области возможны порывы до 23-28 м/с.

В Мангистауской области на западе и севере области прогнозируются осадки (дождь и снег) и гололед. Днем от +2 до +7 градусов. Ночью температура составит -3,+2, на западе до +5 градусов, продолжатся осадки и гололед. На юге области возможен туман. Ветер — 15-20 м/с, на западе и севере возможны порывы до 23 м/с.