Снег с дождем ожидается в ЗКО 3 ноября

Дожди прогнозируют и в других регионах западного Казахстана.

По данным РГП "Казгидромет", днем 3 ноября в Западно-Казахстанской области ожидается дождь, ветер с порывами до 28 метров в секунду, температура воздуха +6 градусов. Ночью синоптики прогнозируют дождь со снегом, гололед, -2 градуса.

На севере, востоке Атырауской области днем ожидается дождь, +12 градусов, ночью +10.

Дожди ожидаются и в Актюбинской области, ветер с порывами до 28 метров в секунду. Днем синоптики прогнозируют +11 градусов, ночью +8.

На западе, севере, востоке Мангистауской области ожидается дождь, днем +15 градусов, ночью +12.