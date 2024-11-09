Снег с дождем прогнозируют в ЗКО 10 ноября

По данным «Казгидромет», в западных регионах Казахстана ожидаются осадки, гололед и сильные ветры. Жителям важно быть готовыми к этим изменениям и следить за прогнозами погоды.

По данным «Казгидромет», в западных регионах Казахстана ожидаются осадки, гололед и сильные ветры. Жителям важно быть готовыми к этим изменениям и следить за прогнозами погоды.

В Западно-Казахстанской области ожидаются осадки в виде дождя и снега. Днем солнечно, температура воздуха до +3 градусов. Ночью температура опустится до -1. Скорость ветра составит 9-14 м/с, с порывами до 15-20 метров в секунду.

В Актобе прогнозируются снег и дождь. Днем до +3 градусов. Ночью температура снизится до -1. Ветер со скоростью 9-14 метров в секунду, возможны порывы до 15-20 м/с.

В Атырау переменная облачность. Днем +9 градусов. Ночью температура опустится до +4. Ветер со скоростью 9-14 метров в секунду.

В Актау — дожди. Днем температура составит +12 градусов. Ночью похолодает до +6,+8. Ветер со скоростью 9-14 метров в секунду.

Учитывая ухудшение погодных условий, жителям рекомендуется быть внимательными на дорогах, избегать дальних поездок и соблюдать правила безопасности.