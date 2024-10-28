Снег, туман и гололед: синоптики о погоде на западе Казахстана 29 октября

«Казгидромет» представил прогноз погоды на западе Казахстана 29 октября.

В Западно-Казахстанской области днем температура будет колебаться от +5 до +10 градусов. На западе, севере и востоке ожидаются дожди. Утром возможен туман. Ночью температура опустится до 0,+5, ожидаются осадки (дождь, снег) и гололед. На севере и востоке области будет туман. Скорость ветра составит 9-14 м/с.

В Актюбинской области днем температура будет от +2 до +7 градусов, на западе, севере и в центре области возможны осадки (дождь, снег). Утром будет туман. Ночью температура опустится до -2,+3, осадки сохранятся, возможен туман. Скорость ветра — 9-14 м/с.

В Атырауской области днем температура будет от +5 до +10 градусов. На западе, севере и востоке ожидаются дожди. Ночью температура опустится до +1,+6, ожидаются осадки (дождь, снег) и туман. Скорость ветра — 9-14 м/с.

В Мангистауской области днем температура будет колебаться от +7 до +12 градусов. На севере области ожидаются дожди. Ночью температура снизится до +2,+7, на западе и севере области будет туман. Скорость ветра составит 9-14 м/с.