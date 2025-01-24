Снег, туман и усиление ветра: синоптики о погоде в ЗКО 25 января

По информации РГП «Казгидромет», в западных областях Казахстана прогнозируются небольшие осадки, туман и ветер с порывами до 20 метров в секунду.

По информации РГП «Казгидромет», в западных областях Казахстана прогнозируются небольшие осадки, туман и ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Западно-Казахстанская область

Ночью: температура воздуха будет колебаться от -11 до -16 градусов, на западе и юге области до -7. Ожидается небольшой снег, низовая метель, туман. Ветер юго-восточный, со скоростью 9-14 метров в секунду, на юге и востоке области возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

Днем: температура будет варьироваться от -3 до -8 градусов, на юге области до 0 градусов. Снег, низовая метель и туман.

Уральск

Ночью: -12...-14 градусов. Переменная облачность, небольшой снег и туман. Днем: -4...-6 градусов.

Актюбинская область

Ночью: -15...-20 градусов, на севере и востоке области до -23. Осадков не ожидается, туман. Ветер юго-восточный, со скоростью 9-14 метров в секунду, на западе и юге области порывы до 15-20 метров в секунду.

Днем: Температура от -8 до -13 градусов, на севере и востоке до -16. Осадков не ожидается. На западе и севере области - туман.

Атырауская область

Ночью: от -5 до -10 градусов, на севере и востоке до -13. Ожидаются снег и низовая метель, возможен туман. Ветер юго-восточный, со скоростью 9-14 метров в секунду, на юге и востоке области порывы до 15-20 метров в секунду.

Днем: от -3 до +2 градусов, на севере и востоке региона до -6. Ожидается снег и низовая метель. На севере и востоке - туман.

Мангистауская область

Ночью: от -2 до +3 градусов, на севере и востоке области до -5...-10. Ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед. На западе и севере - туман. Ветер юго-восточный, со скоростью 9-14 метров в секунду, на западе, юге и востоке области возможны порывы до 15-20 метров в секунду, местами до 23 метров в секунду.

Днем: от +2 до +7 градусов, на севере и востоке области до -1. Прогнозируются осадки в виде дождя и снега, гололед. На западе и севере области - туман.