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Социум

В горах Алматы после затяжного дождя выпал снег

Пользователи сети поделились видео заснеженного Шымбулака. Иллюстративное фото из архива "МГ" Вечером 19 октября в Алматы прошёл сильный затяжной дождь. В горной части - снег. Пользователи социальных сетей опубликовали видео снегопада на горнолыжном курорте «Шымбулак». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КРИСПИ | KRISP | АЛМАТЫ|ТАЛГАР (@kris_p_almaty_obl) По данным «Казгидромета», в ближайшие дни в Алматы осадков не ожидается. Возможно, он будет в воскресенье. При этом в субботу, 22 октября, температура воздуха будет по-летнему тёплой - столбики термометра поднимутся до +23 гра
Дана Рахметова
В горах Алматы после затяжного дождя выпал снег
Пользователи сети поделились видео заснеженного Шымбулака.
Казахстан вернулся в «жёлтую» зону
Казахстан вернулся в «жёлтую» зону
Иллюстративное фото из архива "МГ" Вечером 19 октября в Алматы прошёл сильный затяжной дождь. В горной части - снег. Пользователи социальных сетей опубликовали видео снегопада на горнолыжном курорте «Шымбулак».
 
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Публикация от КРИСПИ | KRISP | АЛМАТЫ|ТАЛГАР (@kris_p_almaty_obl)

По данным «Казгидромета», в ближайшие дни в Алматы осадков не ожидается. Возможно, он будет в воскресенье. При этом в субботу, 22 октября, температура воздуха будет по-летнему тёплой - столбики термометра поднимутся до +23 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
снег Алматы

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