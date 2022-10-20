В горах Алматы после затяжного дождя выпал снег

Пользователи сети поделились видео заснеженного Шымбулака. Иллюстративное фото из архива "МГ" Вечером 19 октября в Алматы прошёл сильный затяжной дождь. В горной части - снег. Пользователи социальных сетей опубликовали видео снегопада на горнолыжном курорте «Шымбулак». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КРИСПИ | KRISP | АЛМАТЫ|ТАЛГАР (@kris_p_almaty_obl) По данным «Казгидромета», в ближайшие дни в Алматы осадков не ожидается. Возможно, он будет в воскресенье. При этом в субботу, 22 октября, температура воздуха будет по-летнему тёплой - столбики термометра поднимутся до +23 гра