Домашние задания вроде типа «Составьте объявление о велопрокате или автомобиле» просто неуместны, говорят родители школьников. Зачем детям в пятом классе заниматься рекламой, недоумевают они. В тоже время отмечают, что в учебниках есть интересные рассказы и истории, но только в краткой форме, а чтобы прочитать все до конца, нужно переходить по ссылке, которая указана прямо под рассказом. - Я читала интервью нашего министра образования, он говорит, что группа возмущенных родителей небольшая, при этом говорит, что мы не имеем образования, отсталые какие-то. Нет, это вполне развитые родители, продвинутые, все мы умеем пользоваться интернетом, в школе нас этому не учили, мы всему научились сами, сленгу тоже, а его много, и если его включать в учебник русского языка, то это будет не русский язык, а какая-то вакханалия, - говорит мама пятиклассника Ксения БЕРСАГУРОВА. Соавтор учебника по русскому языку за пятый класс под издательством НИШ Оксана Опря уверена в том, что работать с интернетом на уроках русского языка - вполне нормально. Школьники должны уметь сравнивать информацию. А такие задания: «Прочитайте письмо школьников и его обсуждение на форуме» легко объяснить. - Дело в том, что в русском языке существует пять стилей речи. Художественный, официально-деловой, публицистический, разговорный и научный. Дети в пятом классе должны различать эти стили речи, и вот чтобы ученики разговорный стиль речи не употребляли в других стилях, для этого учитель дает им такие примеры, - объяснила Оксана ОПРЯ. Учебник - это только ресурс, говорят преподаватели. Поэтому учитель вправе оттуда брать материал или же отказаться, заменив его на другой. - Мы привыкли к тому, что в книге собран весь материал, и родители идут именно от этого. Сейчас, чтобы получить какую-то информацию ребенку нужно больше заниматься самому, где-то поискать, подойти к этому правильно, на уроках мы этому учим, и поэтому основываться только на учебниках не нужно, - говорит преподаватель русского языка школы-лицея №35 Нэйля ЗАМНИБОРЩ. И все-таки родителей пугает, что практически на 70% учебник по русскому языку за 5 класс написан по материалам различных интернет-изданий, то есть задания так или иначе ведут в интернет. Получается, что детей учат верить тому, что написано во всемирной паутине, говорят родители.