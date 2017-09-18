Иллюстративное фото из архива "МГ" В аварии пострадали пять человек. Со слов травматологов больницы, молодой человек умер в больнице от травм, несовместимых с жизнью. - 22-летний парень был доставлен в больницу в состоянии комы с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, переломом основания черепа, закрытой травмой грудной клетки, переломом ребер слева и разрывом левого легкого, - сообщили в больнице. Четверо других пострадавших, которые находились в одной машине с погибшим, также получили травмы различной степени. Один из них госпитализирован в отделение нейрохирургии с сотрясением головного мозга, трое других после оказания медицинской помощи отпущены домой.