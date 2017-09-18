На фото годовалого малыша держит улыбающаяся медсестра, под фотографией информация о том, что мальчик был найден в коляске у районной больницы, при ребенке имеется коробка молока. - До 10.00 ребенка еще никто не забрал, кто узнал этого мальчика? - спрашивает автор поста. Информацию о найденном ребенке стали активно распространять пользователи социальных сетей, чтобы как можно скорее найти родителей ребенка. Большинство неравнодушных сделали множество репостов на своих страницах, пересылали фотографию по чатам в What's App. Однако, вскоре выяснилось, что мальчик - вовсе не подкидыш. Медсестры решили пошутить в своем коллективе и выставили фото внука своей коллеги, которого они якобы нашли у дверей больницы. На самом деле бабушка оставила на время понянчить внука. Местные жители сразу же стали осуждать медсестер, ведь шутка была воспринята всерьез, и помочь найти родителей мальчика люди захотели искренне. - Вообще я не понимаю тех людей, кто все это пересылает, не проверяя информации, столетней давности, бывает, приходят рассылки. Люди, запомните, прежде чем переслать в интернете, хотя бы проверьте, - пишет возмущенная Анна ВЛАСОВА. После того, как информация приобрела всенародную огласку, бабушка мальчика, Маруся апа решила сделать фото с внуком, и поспешила сообщить, что с малышом все в порядке.