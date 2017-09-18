Все выходные горожане строили предположения, зачем там ставят самолет. Кто-то даже подумал, что самолет упал в этом районе. Однако, как выяснилось, один из городских предпринимателей решил открыть детское кафе в самолете. По словам предпринимателя, эта идея пришла к нему уже после того как он приобрел самолет. - Я купил этот списанный самолет в Актобе, после перевез его сюда. Он списанный, но в наземных целях его можно использовать. Я планирую открыть детское кафе внутри самолета, - рассказал предприниматель. Кроме того, там будет построен целый комплекс, открытие которого планируется в следующем году.