Многокилометровые пробки образовались в нефтяной столице в понедельник, 18 сентября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жители районов Авангард, Жилгородок и Балыкшы в понедельник утром опоздали на работу, в школы и садики из-за закрытого  моста, соединяющего поселок Балыкшы и микрорайон Жумыскер. Напомним, акимат г.Атырау накануне распространил сообщил о том, что на мостовом сооружении будут вестись ремонтные работы лишь два дня - 16-17 сентября. Однако, о том, что ремонт моста продолжится и в понедельник 18 сентября сообщений не было. - Дело в том, что вчера, 17 сентября, отключили газ на асфальтном заводе, поэтому ремонтные работы на мосту были преоставновлены. Сегодня днем, чтобы разгрузить город от пробок, мост временно откроют, а вечером он снова будет закрыт для продолжения дорожных работ, - сообщили в пресс-службе акимата г.Атырау. Ерлан ОМАРОВ Фото с пабликa @atyrauoil