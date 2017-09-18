Мальчик до сих пор находится в Доме ребенка "Мейірім", сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" По словам заведующей сектора по защите прав детей отдела образования г. Уральск Агиис БЕРЖАНОВОЙ, на сегодняшний день вопрос об усыновлении младенца Алижана, которого оставили на стройке, остается открытым. - Его биологический отец должен был пройти ДНК, чтобы забрать ребенка. Но пока малыш находится в Доме ребенка, - сообщила Агиис БЕРЖАНОВА. Как рассказала руководитель Областного специализированного дома ребенка "Мейірім" Мария КУБАШЕВА, Алижан развивается как и положено ребенку его возраста. - Мальчик очень хороший, прибавляет в весе, - пояснила Мария КУБАШЕВА. Напомним, 26 июня около 20.00 в 4 микрорайоне в подвальной яме недостроенного дома сторож нашел плачущего младенца. Мальчик находился в больнице под наблюдением врачей, однако по словам медиков, ребенок абсолютно здоров. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Позже была установлена личность мамы ребенка. Ею оказалась 21-летняя жительница Уральска. Она рассталась со своим молодым человеком и решила отдать ребенка в Дом малютки, однако не нашла его и оставила малыша на стройке.