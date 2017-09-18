Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошел в час ночи в 28 микрорайоне Актау. Как стало известно, двое мужчин сидели возле своего дома, когда к ним подошли неизвестные и произвели выстрелы. После этого нападавшие скрылись с места происшествия на машине. По словам травматологов больницы, один из пострадавших получил ранение в область левой ягодицы, второй мужчина получил ранение в область спины и бедра. После оказания помощи пострадавшие были отпущены домой.