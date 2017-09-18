Труп был обнаружен во дворе здания бывшей наркологии по ул. Гагарина, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Тело было найдено около двух часов дня. По словам полицейских, возраст мужчины пока не определён, личность устанавливается. На месте работает следственная группа. Причины смерти выясняются. Другие подробности выясняются. Фото Медета МЕДРЕСОВА