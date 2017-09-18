Иллюстративное фото с сайта diapazon.kz ДВД Атырауской области обратился в суд с иском о прекращении права на вождение автотранспортом в отношении жителя Исатайского района, который долгое время являлся психическим больным.

- В суде установлено, что мужчина с 2001 года состоял на учете в психиатрической больнице с диагнозом «шизофрения». В 2014 году прошел курс лечения, после чего в связи с полным выздоровлением заключением медицинской комиссии от 31 августа 2017 года пациент был снят с диспансерского учета, - сообщили в пресс-службе Исатайского районного суда Атырауской области.

В связи с отсутствием доказательств Исатайским районным судом Атырауской области в иске ДВД было отказано. Решение суда не вступило в законную силу.