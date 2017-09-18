Инвалид 1 группы Ботагоз БАЛГИРЕЕВА утверждает, что на открытии физкультурно-оздоровительного комплекса не было мест для сидения инвалидам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В редакцию "МГ" обратилась инвалид 1 группы Ботагоз БАЛГИРЕЕВА. В прошлом году женщина пережила пересадку печени, победив таким образом рак печени. По ее словам, в субботу, 16 сентября, в День города, она отправилась на открытие ФОКа в 10 микрорайон. - Мы, инвалиды, пришли на День города, однако, как нам сообщили, стульев для нас нет. Там были сидячие места, но нам запретили туда садиться, сказав, что одни места для гостей, а другие для чиновников, - рассказал расстроенная женщина. - Я смотрела по телевизору, как прошел День города в Уральске. Там были предусмотрены сидячие места для пенсионеров и инвалидов, а у нас нет. Также по словам женщины, они решили пройти в туалет ФОКа, однако охранник заявил, что нужно идти в туалет на улице. - Охранник не пустил нас в здание, а велел идти в туалет на улице. Естественно, что там образовалась огромная очередь. Там нет никаких условий, я не смогла даже подняться туда. Более того, туда прибегали даже артистки, которые выступали на празднике. Почему такое отношение к пенсионерам и инвалидам? - говорит Ботагоз БАЛГИРЕЕВА. Старший инспектор аппарата акима Бурлинского района Олеся ТАШИМОВА сообщила, что места для инвалидов-колясочников были организованы. -Для инвалидов-колясочников были организованы места, там даже стояли таблички с указанием. Более того, для инвалидов было организовано 2 биотуалета, - сообщила Олеся ТАШИМОВА.