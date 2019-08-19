Безусловно, наибольшей популярностью среди уральцев пользуется центральный рынок. Именно здесь, по мнению покупателей, наиболее приемлемые цены и широкий ассортимент на одежду и канцелярские товары. Особенно на школьной ярмарке, которая стала уже традиционной, идет бойкая торговля. – В этом году у меня двое детей идут в школу: старший сын - ученик шестого класса и дочь - первоклашка. Школьную форму и спортивный костюм купили в специализированном магазине, так как одежда быстро изнашивается, и если брать дешевую, то в середине учебного года все равно придется покупать другую форму. Скупой платит дважды, поэтому на школьной форме мы решили не экономить. Дорого, но качественно. Что касается канцтоваров, то тут еще можно более-менее сэкономить. На первое время купили все необходимое на школьной ярмарке. Цены приемлемые, но для тех, у кого несколько детей школьного возраста, получается накладно. Вот сейчас я потратила на канцтовары около 15 тысяч тенге на двоих. Еще надо докупить ранцы и сумки для сменной обуви. Думаю, для этого понадобится еще столько же, - говорит жительница города Виолетта. Между тем, продавцы отмечают, что родители в этом году не спешат с покупками. Если в предыдущие годы в это время наблюдалась высокая активность, то в этом году покупателей намного меньше. – Даже не знаю, с чем это связано. Раньше в это время мы уже продавали вторую, третью партию товара, а в этом году еще первую не продали. До нового учебного года осталось всего ничего. Мы здесь будем торговать до конца сентября. Надбавки небольшие, работаем с утра до вечера, выбор большой, - говорит продавец школьными принадлежностями Сакен. Что касается цен, то тут действительно все зависит от требований и финансовых возможностей уральцев. Так, в специализированном магазине школьной одежды, костюм на мальчика из двух предметов (брюки+пиджак) стоит от 15 до 19 тысяч тенге. Но многие родители стараются брать запасные брюки, ссылаясь на то, что именно этот предмет одежды быстро изнашивается. Тогда дополнительно придется выложить еще 7000 тенге. Отдельный пиджак будет стоить еще 7000 тенге. Белые рубашки обойдутся вам от 4000 до 6000 тенге, галстук - 1100 тенге, туфли - от 5500 тенге. Спортивный костюм в этом же магазине обойдется родителям от 10 до 14 тысяч тенге, кроссовки - от 14 тысяч. Цены на одежду для девочек такие же, только вместо запасных брюк родители покупают сарафаны, стоимость которых составляет от 5900 до 9000 тенге. Еще нужно дополнительно приобрести банты, гольфы и колготки, которые будут стоить еще около 3000 тенге. Продавцы магазина утверждают, что товар производства Белоруссии отличается хорошим качеством и верно прослужит в течение нескольких лет. Стоит отметить, что чем старше ребенок, тем, соответственно, дороже будет его одеть к новому учебному году. На центральном рынке дела с ценами обстоят более демократично. Так, костюм-тройка для мальчика младших классов стоит от 7 до 10 тысяч тенге, рубашки от 2000 тенге, сарафаны для девочек - от 3000 тенге, белые блузки - от 2500 тенге. При этом торговцы обещают сделать скидки, особенно если купить все эти вещи в одном месте. Белые колготки - от 800 тенге, гольфы - от 500 тенге, банты - от 400 до 2000 тенге за пару. Спортивный костюм можно приобрети за 5500 тенге и выше. Но, по словам продавцов, родители предпочитают покупать трико и белые футболки, это позволит им сэкономить около 2000 тенге. Цены на школьные рюкзаки также разные Если в крупном гипермаркете города стоимость школьных ранцев составляет от 5000 до 10 тысяч тенге, то на рынке цены начинаются от 3000 до 7000 тенге. Есть портфели и дороже, с ортопедическим каркасом, с удлиняющейся ручкой, с колесиками, с сумкой для сменной обуви и пеналом в комплекте. Но обойдется такой ранец вам в 30 тысяч тенге. Канцелярские товары также стоят везде по-разному. Так, школьная тетрадь в 12 листов в гипермаркете стоит 12 тенге, на школьной ярмарке - 18 тенге, ручки от 25 тенге в гипермаркете, от 20 до 60 тенге на рынках. Простые карандаши можно купить в гипермаркете за 40 тенге, на рынке за 30 тенге. "Дневники-пятидневки" в гипермаркете продаются по 299 тенге, на рынке от 200 тенге. Стоимость цветных карандашей колеблется от 129 до 529 тенге в гипермаркете, на рынке - от 150 до 1000 тенге, в зависимости от качества и количества цветов. Цветная бумага на рынке стоит от 200 тенге, в гипермаркете - от 129 тенге. Здесь также цена зависит от качества и разнообразия цветов. Пеналы, куда можно будет все это сложить, на рынке можно купить от 400 до 1500 тысяч тенге, тогда как в гипермаркете можно найти бюджетный пенал за 319 тенге, самый дорогой - 1899 тенге. Старшеклассникам еще нужно будет купить общие тетради. Наибольшей популярностью пользуются тетради в 48 листов, которые на рынке стоят от 100 тенге, а в гипермаркете от 89 до 150 тенге. Линейки, точилки, ластики, кисти, емкость для воды, пластилин, клей, закладки, ножницы, папка для труда, фломастеры – еще около трех тысяч тенге из бюджета семьи. На обложки для учебников, тетрадей и дневника уйдет еще около двух тысяч тенге. Не стоит забывать о том, что во время учебного процесса используется рабочие тетради, контурные карты, атласы, папки для черчения, которые приобретаются дополнительно, при этом считаются обязательными для каждого ученика. Стоит отметить, что у учеников разных классов и разных школ могут быть и другие потребности. Но вывод один - цены везде разные и где собирать ребенка в школу - зависит от финансовых возможностей родителей.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.