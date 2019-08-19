Оборудовать детские сады видеокамерами начали в 2016 году. Системы слежения внедрялись для обеспечения антитеррористической безопасности. Поэтому камеры в основном устанавливались по периметру дошкольных учреждений, в коридорах и местах общего пользования. - В нашем детском саду установлены 32 видеокамеры. Они следят за детьми в группах. Это очень удобно для работы. Часто родители жалуются на работу воспитателей. Мы можем просмотреть видеозаписи и узнать, что на самом деле произошло, - говорит методист детского сада №47 «Байтерек» Ару Рахметова. В городском отделе образования проинформировали, что сейчас в государственных дошкольных учреждениях областного центра установлены 625 видеокамер. На эти цели из бюджета потрачено около 32 млн тенге. - Нам необходимо установить 416 видеокамер наблюдения непосредственно в группах. На эти цели нужно 25 млн тенге. Бюджетная заявка уже составлена и отправлена на утверждение. Работа по установке камер начнется после выделения средств, - отметила главный бухгалтер отдела образования г.Уральска Гульмира Кенжалиева.