Мужчина находится в розыске с февраля, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Ахметов Ермек Серикбаевич По данным пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 27 февраля 2019 года 36-летний Ермек Ахметов изнасиловал свою 13-летнюю дочь. Преступление произошло в доме села Каргалинское в Актобе. После совершения преступления мужчина сбежал. С тех пор его разыскивает полиция. В отношении Ермека Ахметова было начато расследование по части 4 статья 120 УК РК "Изнасилование, совершенное в отношении заведомо малолетней". Как сообщили в полиции, Ахметов Ермек Серикбаевич объявлен в международный розыск с избранием меры пресечения "содержание под стражей". Заведено розыскное дело. Раннее, мама ребенка рассказала "МГ", что не собирается устраивать самосуд. - Для моей семьи эта трагедия, - сообщила мама девочки. - Я узнала обо всем случайно. Ничего не было слышно, видно. У нас обычная семья. Ребенок сам мне признался. Она устала терпеть все это. Для меня это был шок. Первый раз это произошло год назад. Я хочу его найти. Я не собираюсь устраивать самосуд, но пусть он ответит по закону.  