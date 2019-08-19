Люди, незаконно вылавливающие рыбу синтетическими сетями, во время проверок​​ инспекторов легко избавляются от таких сетей, из-за их доступности и дешевизны, выбрасывая в воду. Вода и прибрежные территории оказываются засорены сетями из синтетических материалов, которые не гниют долгое время и продолжают улавливать рыбу. Рыба гибнет. - Мы это работой занимаемся ежедневно, это наша функциональная обязанность. Но данная масштабная акция Министерства экологии необходима. В нашей области данная акция проводится на всех водоемах региона – в Атырау, Махамбетском, Индерском, Курмангазинском районах, - рассказал руководитель Дамбинской инспекции лесного хозяйства и животного мира Еламан Хабибуллин. По информации областной инспекции лесного хозяйства и животного мира, кроме рыбы, в китайские сети могут попасть и погибнуть водоплавающие птицы. Это наносит огромный вред окружающей природной среде и водным биоресурсам.​ ​ На очистку водоемов собрались сотрудники областных территориальных инспекций лесного хозяйства и животного мира, представители акиматов,​​ лесные хозяйства, экологические организации, активисты и волонтеры По информации Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, за последние 3 года​​ браконьеры нанесли рыбным запасам в северной части Каспийского моря ущерб на 254 млн тенге. В ходе акции было вытащено из реки более полутысячи километров китайских сетей. С начала года сотрудниками​ ​Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира с водоемов региона было вытащено более 1,2 тысячи незаконных сетей. Каждая не менее 50 метров. В настоящее время по реке идет нерестовая миграция рыбы, которая направляется на верхние участки Урала для метания икры. Госинспекторы отделов Индерской, Махамбетской, Атырауской и Дамбинской инспекций ежедневно занимаются тралением подконтрольных участков Урала от различных орудий лова для обеспечения прохода рыбы. Аналогичную работу инспекция проводит в Курмангазинском районе на реке Кигач. По словам руководителя Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Данияра Баймгамбетова, работа по борьбе с незаконной рыбной ловлей в регионе будет продолжаться.