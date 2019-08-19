На своей странице в Facebook аким Уральска Абат Шыныбеков написал, что приближается День Конституции, 1 сентября, а также в первых числах сентября будет отмечаться день города. - Очень важно, чтобы к праздникам наш зеленый город выглядел ухоженным и нарядным. Каждый день городские коммунальные службы уделяют большое внимание наведению порядка в городе, на линию выходят несколько десятков спецтехники, за чистотой города следят рабочие коммунальных служб. Но городу нужна помощь всех жителей и всех организации разных форм собственности. Я знаю, что уральцы – патриоты своего города и всегда принимали активное участие в проводимых субботниках. Я надеюсь, что в стороне от общих забот не останутся жители частного сектора, бизнес объекты, трудовые коллективы всех предприятий и организаций, все образовательные учреждения, все КСК города, и конечно же молодежь города. Я считаю, что нужно побороться за чистоту всем вместе. Так как, город - наш общий дом! Я уверен, что жители Уральска постараются сделать все, чтобы предстоящие праздники наш любимый, зеленый город встретил чистым. Призываю горожан принять активное участие в предстоящих субботниках по наведению порядка и благоустройства города! Уверен, что только вместе мы сможем сделать так, чтобы стало чисто на всех улицах и дворах, в парках и скверах любимого города, - написал Абат Шыныбеков. В пресс-службе акима города отметили, что недавно аким со специалистами ЖКХ объехал город. В районе рынков и торговых домов образовались стихийные свалки. - Кроме того, жители города также создают свалки вокруг мусорных контейнеров. Понятно, что сейчас лето - пора ремонтов, но выкидывать строительный мусор возле контейнеров запрещено. Также стихийные свалки образовались на берегу рек Урал, Чаган и Деркул. Поэтому было решено провести субботник 24 августа, - сообщили в пресс-службе акима города.