Решение было принято сегодня, 19 августа, на заседании дисциплинарной комиссии, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что на заседании дисциплинарной комиссии было принято решение уволить помощника участкового инспектора полиции поселка Мичурино. - К тому же в отношении него возбуждено административное производство по ч.3 ст. 608 КоАП РК "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения" за допущение ДТП в состоянии алкогольного опьянения, - пояснили в пресс-службе. Напомним, ночью 15 августа сотрудник полиции в состоянии алкогольного опьянения на служебной "Ниве" врезался в столб в районе ТД "Мечта" по ул. С. Датова.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.