- Мы собираемся осуществить доселе невиданный амбициозный проект - создать уникальный черешневый сад из 100 деревцев. И помощь офицеров подоспела вовремя, - сообщил руководитель "Маленькой страны" Ерлан Кумискалиев, говоря о полицейских, которые приехали помочь с посадкой саженцев. Работники полиции копали посадочные ямы для однорядной посадки деревьев, помогали в чистке и уборке помещений по выращиванию гидропоники для лошадей центра. Ведь основным методом лечения является иппотерапия, это вид лечения с помощью лошадей используют в качестве докторов и психотерапевтов. - Бравые ребята, стройные девушки в свободное от службы время переделали столько работы, что мы вздохнули с облегчением. Эта часть работы тяжелым грузом лежала долгое время в наших сердцах. Спасибо нашим друзьям в погонах. Они показали свою доброту, сердечность и благородство, - отметил Ерлан. Добавим, через «Атырау. Маленькая страна» прошли реабилитацию дети 180 семей бесплатно. Земельный участок площадью 5 га был выделен безвозмездно в 2017 году под строительство экологического комплекса для нужд особенных детей.