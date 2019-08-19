Уже крысы бегают: жители Аксая жалуются на горы мусора в городе (фото, видео)
Жителям города не остается ничего, кроме как выкладывать видео и фото мусора, который не убирается месяцами, в соцсети, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Эта проблема началась 15 апреля. Именно тогда местные власти заявили, что компания, занимавшаяся вывозом мусора, задолжала за аренду техники 1,7 млн. Власти активно стали искать другого оператора для вывоза мусора. Сейчас договор заключен с ТОО "ДемСервис". Однако горы мусора продолжают лежать на улицах. Жители от отчаяния выкладывают фото и видео в соцсетях.
- Ул.Тихоненко возле магазина Диляра мусор лежит уже месяц! - пишет анонимный пользователь группы "Жалоба Аксай" в Инстаграме.
В группе пользователи возмущаются, что такая ситуация по всему городу. Более того аксайцы говорят, что в городе стали появляться крысы.
И такая ситуация, по словам жителей Аксая, по всему городу. В комментариях люди недоумеваю, почему они должны платить за вывоз мусора, если его никто не вывозит месяцами.
Аким Аксая Амангельды Тугузбаев ответил на все жалобы на своей странице в Facebook. По его словам такая ситуация сложилась в силу нескольких причин.
- 1. Слабая собираемость средств от населения за вывоз ТБО (по данным компаний занимавшихся и занимающегося вывозом ТБО собирается 4 часть от планируемых средств).
2. Отсутствие собственной техники, частично или полностью. Тем самым приходится арендовать её. Аренда дорогая. Недостаточное наличие техники. Арендуемая техника с большим сроком эксплуатации. Частые поломки.
3. Отсутствие достаточного количества работников в компаниях вывозящих ТБО. Не только водителей, механизаторов, но и подсобных рабочих, контролёров.Частая их сменяемость. Это основные причины, - написал Амангельды Тугузбаев.
Кроме того, он сообщил, что акиматом района выделены средства для приобретения двух мусоровозов на шасси "Камаз" с прессованием и увеличением объёма загруженного ТБО в 4 раза. С дальнейшей их передачей в аренду. Сейчас проходят конкурсные процедуры. В городе установлено дополнительно 50 контейнерных площадок с 200 контейнерами объёмом по 0,75 куб. метров. Планируется установка ещё 300 контейнеров.
- С начала текущего года вывозом ТБО в г. Аксае занимается 4-ая компания. В настоящее время это ТОО "ДемСервис". Работает 5 единиц техники, 18 человек. Что не достаточно для регулярного вывоза ТБО. 14 августа 2019 г. в акимате района проводилось совещание. Были приглашены три компании, занимающиеся данным видом деятельности - ТОО " ДемСервис", ТОО "АксайТазалык", ТОО " БатыЭкоТранс". Было предложено разделить территорию города на 3 участка, то есть увеличить количество вывозящих компаний. Со стороны акимата было предложено несколько вариантов. Окончательного решения компании пока не приняли, - пояснил аким Аксая.
Также он сообщил, что для уборки мусора они проводили акцию "Асар". В течение 2 недель было вывезено 850 тонн мусора.
