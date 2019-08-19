Фото из архива "МГ" Как сообщил аким ЗКО Гали Искалиев на своей странице в социальной сети Facebook, одной из главных задач государства является предоставление своим гражданам возможности открыть свой бизнес и получать доходы. – На мой WhatsApp номер и на личном приёме граждан были предложения сделать прозрачный механизм предоставления земельных участков для точек уличной торговли. Также были жалобы, что некоторые торговые объекты установлены незаконно, что их незаконную работу лоббируют некоторые чиновники. Кроме того, внешний вид таких объектов совсем не украшает наш город. В этой связи разработан проект «100 торговых мест», который должен снять все эти вопросы. Проектом предусматриваются такие основные виды уличной торговли и услуг, как продажа овощей и фруктов, готовой продукции (напитки, мороженое, фастфуд), продуктов питания (хлебобулочная, бакалейная продукция), цветов, газетной и сувенирной продукции, услуги технического сервиса, бытовые услуги, - заявил глава региона. По словам Гали Искалиева, все объекты должны будут соответствовать стандарту, согласованному с отделом архитектуры города Уральск. – Типовые стандарты есть на сайте АО «СПК «Орал», которое является 100% компанией акимата области. Есть два варианта предоставления земельных участков через аукцион. Первый - акимат города Уральск предоставляет АО «СПК Орал» земельные участки путем заключения договора с правом временного возмездного землепользования, АО «СПК «Орал» размещает объявление на сайтах и социальных сетях о проведении аукциона на электронной торговой площадке и проводит аукцион. С победителем конкурса заключается договор доверительного управления. Второй вариант - предприниматель предоставляет в АО «СПК «Орал» заявление и схему земельного участка, который ему интересен, АО «СПК «Орал» рассматривает заявление и направляет в городской акимат для согласования акта выбора земельного участка. В случае положительного согласования акта выбора земельного участка, акимат города предоставляет в АО «СПК Орал» земельный участок путем заключения договора с правом временного возмездного землепользования. АО «СПК «Орал» размещает объявление на сайтах и социальных сетях о проведении аукциона на электронной торговой площадке и проводит аукцион. С победителем конкурса заключается договор доверительного управления, - заявил Гали Искалиев. Выяснилось, что первый аукцион планируется провести в сентябре текущего года на портале www.zem.kz. Детальную информацию, правила предоставления земельного участка и о сроках проведения аукциона можно получить на сайте АО СПК «Орал» www.oral-spk.kz По всем вопросам глава региона попросил обращаться по телефону 8 (7112) 24-59-47 (вн.107) либо по адресу: город Уральск, улица Чагано-Набережная, 84, 2 этаж (время работы в рабочие дни с 9:00 до 18:30 часов). Стоит отметить, что на первый аукцион планируется выставить шесть земельных участков по адресам: 1. г. Уральск, ул. Курмангазы, 173Б, общ. пл. - 0,0020 га 2. г. Уральск, ул. Курмангазы, 173В, общ. пл. – 0,0020 га 3. г. Уральск, ул. 1-ый Завокзальный тупик, 61А, общ. пл. – 0,0020 га 4. г. Уральск, мкр. Д. Конаева, 20А, общ. пл. – 0,0020 га 5. г. Уральск, ул. Ружейникова, 12А, общ. пл. – 0,0020 га 6. г. Уральск, пр. Н.Назарбаева, 220, общ. пл. – 0,0020 га Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.