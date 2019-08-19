Начальник Абайского отдела полиции Марат Мустафин Как рассказал начальник Абайского отдела полиции Марат Мустафин, 150 человек личного состава теперь будут обслуживать горожан по новому адресу. – Для удобства наших горожан было принято решение о переезде сотрудников полиции нашего отдела в новое административное здание, расположенное по адресу: проспект Евразия, 90/2. Это бывшее здание АО "Казахтелеком". Наш отдел обслуживает центральную часть города, начиная от района Курени до ТРЦ "City center", в том числе проспекты Назарбаева, Евразия, улица Курмангазы, район железнодорожного вокзала, в которых проживают около 120 тысяч человек. Все вопросы по подаче заявлений, вызовам органов полиции, визиты к дознавателям, следователям будут осуществляться по новому адресу. Условия здесь намного лучше, чем в старом здании, расположены мы в центре города, удобные подъездные пути, просторная парковка, - заявил Марат Мустафин. Теперь в планах полицейских - проведение необходимых ремонтных работ и благоустройства дворовой территории. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.