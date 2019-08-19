Теперь Абайский отдел полиции будет располагаться в здании по проспекту Евразия, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Начальник Абайского отдела полиции Марат Мустафин Как рассказал начальник Абайского отдела полиции Марат Мустафин, 150 человек личного состава теперь будут обслуживать горожан по новому адресу. – Для удобства наших горожан было принято решение о переезде сотрудников полиции нашего отдела в новое административное здание, расположенное по адресу: проспект Евразия, 90/2. Это бывшее здание АО "Казахтелеком". Наш отдел обслуживает центральную часть города, начиная от района Курени до ТРЦ "City center", в том числе проспекты Назарбаева, Евразия, улица Курмангазы, район железнодорожного вокзала, в которых проживают около 120 тысяч человек. Все вопросы по подаче заявлений, вызовам органов полиции, визиты к дознавателям, следователям будут осуществляться по новому адресу. Условия здесь намного лучше, чем в старом здании, расположены мы в центре города, удобные подъездные пути, просторная парковка, - заявил Марат Мустафин. Теперь в планах полицейских - проведение необходимых ремонтных работ и благоустройства дворовой территории.  