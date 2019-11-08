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Социум

Социальная реклама у нас не работает - аким ЗКО

Об этом Гали Искалиев заявил на совещании по благоустройству города, которое прошло в акимате ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Глава области на совещании попросил владельцев рекламных конструкций привести их в соответствие. - Должно все гореть и быть покрашено. Реклама - это часть украшения нашего города, а не просто информационный плакат. Все, что не горит или не покрашено, до нового года будет срезаться, найдем причины убрать их, поэтому желательно, чтобы вы сами позаботились и привели все в должный вид и порядок, - заявил Гали Искалиев на с
Кристина Кобина
Социальная реклама у нас не работает - аким ЗКО
Об этом Гали Искалиев заявил на совещании по благоустройству города, которое прошло в акимате ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Глава области на совещании попросил владельцев рекламных конструкций привести их в соответствие. - Должно все гореть и быть покрашено. Реклама - это часть украшения нашего города, а не просто информационный плакат. Все, что не горит или не покрашено, до нового года будет срезаться, найдем причины убрать их, поэтому желательно, чтобы вы сами позаботились и привели все в должный вид и порядок, - заявил Гали Искалиев на совещании по благоустройству города. Кроме того, он отметил, что в настоящее время есть современные конструкции, которые позволяют красиво показывать рекламу. - Есть LED-экраны. Мы можем софинансировать эти дорогие и серьезные объекты. Например, как в Нур-Султане, часть экрана занимает социальная реклама, и мы за это готовы платить, а вторую часть занимает коммерческая реклама, - отметил аким ЗКО. - Социальная реклама, честно говоря, у нас не работает, у нас тоже есть свои конструкции, рекламодержатели, билборды. Повторюсь, такая реклама не работает на аудиторию. Вот, к примеру, я сам когда езжу в аэропорт, не могу прочитать, что там написано, надо обязательно остановиться, подойти и посмотреть. В прошлый раз там было написано: при покупке требуй чек, это налоговый департамент оплачивает ее, это фактически государственные деньги, которые идут в пустую. Мы готовы размещать социальную рекламу на красивых билбордах, использовать их, заказывать и платить за это. И тогда до аудитории будет доходить вся суть изложенного. Напомним, аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев также на этом совещании попросил местных бизнесменов и предпринимателей привести в порядок прилежащую территорию, посадить зеленые деревья и сделать красивое освещение зданий по центральным улицам города. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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