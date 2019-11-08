Социальная реклама у нас не работает - аким ЗКО

Об этом Гали Искалиев заявил на совещании по благоустройству города, которое прошло в акимате ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Глава области на совещании попросил владельцев рекламных конструкций привести их в соответствие. - Должно все гореть и быть покрашено. Реклама - это часть украшения нашего города, а не просто информационный плакат. Все, что не горит или не покрашено, до нового года будет срезаться, найдем причины убрать их, поэтому желательно, чтобы вы сами позаботились и привели все в должный вид и порядок, - заявил Гали Искалиев на с