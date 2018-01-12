Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил руководитель управления ДГД по ЗКО Жангабыл САГЫНОВ, если раньше ставка социального налога была 11%, то с 1 января 2018 года она составляет 9,5%. - Это сделано с целью снижения нагрузки на фонд оплаты труда, - пояснил Жангабыл САГЫНОВ. - Кроме того, крестьяне и фермеры могут быть плательщиками НДС, не теряя своего льготного режима. За главу, членов и работников крестьянских и фермерских хозяйств отменяется социальный налог вовсе, тем самым для аграрного сектора снижается налоговая нагрузка. По словам руководителя управления, для предпринимателей, работающих по «упрощенной декларации», требование по размеру дохода станет одинаковым как для физических, так и для юридических лиц. - Предел по численности будет составлять до 30 человек, предельный доход до 2044-кратной минимальной заработной платы, а это 57 812 496 тенге за полугодие, раньше был 10400-кратная минимальная заработная плата, - пояснил Жангабыл САГЫНОВ.- Теперь индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой - нотариусы, адвокаты и другие, не уплачивают социальный налог в размере 2 МРП при отсутствии дохода, хотя ранее они были обязаны ежемесячно, независимо от наличия прибыли, производить уплату социального налога 2 МРП - за себя и 1 МРП - за каждого работника. Между тем, если раньше налогоплательщикам разрешалось представлять налоговые отчетности заранее, до окончания налогового периода, то сейчас исполнять отчетность досрочно запрещается. Также стоит отметить, что доходы, полученные от электронной торговли, освобождаются от КПН и ИПН.