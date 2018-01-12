Иллюстративное фото с сайта Cheboksary.ru Сделка о покупке была совершена на сайте kolesa.kz в июле минувшего года. Мужчина нашел объявление о продаже запчастей для своей машины на указанном интернет-ресурсе, договорился с продавцом из Костаная о покупке, при этом перечислил предоплату за товар в размере 450 тысяч тенге на банковскую карту. После чего продавец обналичил деньги и больше не выходил на связь. - Расследованием дела заняли сотрудники УВД г.Атырау, которые направились в Костанайскую область. В ходе расследования выяснилось, что банковская карта, на которую были перечислены деньги, оформлена на человека без определенного места жительства. Мошенник уговорил оформить бомжа на свое имя счет в банке за 10 тысяч тенге. Деньги жителю Атырау вернуть так и не удалось, - рассказал заместитель начальника УВД г.Атырау Ринат ИХЛАСОВ. Всего, по данным ДВД Атырауской области, за минувший год в регионе было зарегистрировано 107 фактов интернет-мошенничества. Большая часть злоумышленников в основном сосредоточена на сайтах с частными объявлениями: OLX, Instagram, SATU, MARKET. Работают интернет-мошенники по отработанной схеме: просят перечислить предоплату за товар или услуги и скрываются. В связи с этим УВД г.Атырау предупреждает об участившихся фактах интернет-мошенничества во всех регионах Казахстана, и просит не доверяться сомнительным продавцам, перечисляя деньги на их счет. - Также жителей Атырау просят настоятельно перепроверять факты о своих родных и близких, так в среде мошенников вновь стали популярны сообщения о фактах несчастных случаях с родными и близкими, которые попали в беду и им срочно нужны деньги. Зачастую таким образом мошенники выманивают деньги у простых доверчивых людей, - пояснил Ринат ИХЛАСОВ.