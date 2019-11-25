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Социум

Соцработников в ЗКО поздравили с профессиональным праздником

В последнее воскресенье октября уже третий год подряд казахстанцы отмечают День социального работника, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Это праздник людей, которые первыми принимают на себя проблемы других и помогают в их решении. Именно они работают с малообеспеченными гражданами, инвалидами и пенсионерами.В нашем регионе в этот день никто из них не остался без внимания. А самым лучшим вручили почетные грамоты и благодарственные письма. Ольга Меняйлова уже 30 лет работает нянечкой в Кушумском психоневрологическом учреждении, где изо дня в день занимается с «особенными» детьми. В ее
Дана Рахметова
Соцработников в ЗКО поздравили с профессиональным праздником
В последнее воскресенье октября уже третий год подряд казахстанцы отмечают День социального работника, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Это праздник людей, которые первыми принимают на себя проблемы других и помогают в их решении. Именно они работают с малообеспеченными гражданами, инвалидами и пенсионерами.В нашем регионе в этот день никто из них не остался без внимания. А самым лучшим вручили почетные грамоты и благодарственные письма. Ольга Меняйлова уже 30 лет работает нянечкой в Кушумском психоневрологическом учреждении, где изо дня в день занимается с «особенными» детьми. В ее обязанности входит одевать ребят, помогать им кушать, показывать помощь в самообслуживании. Все это требует не только морального, но и больших физических вложений. Несмотря на всю сложность работы женщина является фанатом своей профессии и с гордостью рассказывает про каждого своего подопечного. В честь праздника Ольга Васильева была отмечена нагрудным знаком ветеран труда от министерства труда и социальной защиты РК. - Пожалуй, работа нянечки в подобных учреждениях является одной из самых сложных. Я помогаю деткам ухаживать за собой, обслуживать себя. За время работы привыкаешь к каждому ребенку, историю каждого пропускаешь через себя и проживаешь с ним все его новые победы и невзгоды, - говорил Ольга Меняйлова. Сегодня лучшим социальным работникам вручили грамоты и благодарственные письма от имени акима области, а также от министерства труда и социальной защиты за огромный вклад в развитие социальной сферы. - На сегодняшний день по области насчитывается порядка 3000 социальных работников, которые на постоянной основе оказывают помощь и поддержку инвалидам, пенсионерам и многодетным семьям. И по случаю профессионального праздника уже им оказывали знаки внимания и почести. Ведь социальная сфера – одна из наиболее важных в государстве, - отметил в своем поздравлении заместитель акима Западно-Казахстанской области Серик Егизбаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
праздник соцработник

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