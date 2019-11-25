Соцработников в ЗКО поздравили с профессиональным праздником

В последнее воскресенье октября уже третий год подряд казахстанцы отмечают День социального работника, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Это праздник людей, которые первыми принимают на себя проблемы других и помогают в их решении. Именно они работают с малообеспеченными гражданами, инвалидами и пенсионерами.В нашем регионе в этот день никто из них не остался без внимания. А самым лучшим вручили почетные грамоты и благодарственные письма. Ольга Меняйлова уже 30 лет работает нянечкой в Кушумском психоневрологическом учреждении, где изо дня в день занимается с «особенными» детьми. В ее