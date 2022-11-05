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Социум

Содержателя порностудии задержали в Алматы

Он же снабжал девушек наркотиками, передаёт Polisia.kz. Фото: polisia.kz В полиции сообщили о задержании бармена одного из ночных клубов. При досмотре у него изъяли свёрток с синтетическим наркотиком, который он пытался продать клиенту. Там же задержали и постоянного посетителя увеселительного заведения. - Проведен санкционированный обыск по месту жительства 26-летнего гражданина. Обычная квартира в жилом доме стала притоном для лиц, употребляющих наркотики. Там были задержаны шесть человек. Их личности сейчас проверяются, - рассказали в полиции. Содержал задержанный не только притон, но и пор
Дана Рахметова
Содержателя порностудии задержали в Алматы
Он же снабжал девушек наркотиками, передаёт Polisia.kz.
Содержателя порностудии задержали в Алматы
Содержателя порностудии задержали в Алматы
Фото: polisia.kz В полиции сообщили о задержании бармена одного из ночных клубов. При досмотре у него изъяли свёрток с синтетическим наркотиком, который он пытался продать клиенту. Там же задержали и постоянного посетителя увеселительного заведения.
- Проведен санкционированный обыск по месту жительства 26-летнего гражданина. Обычная квартира в жилом доме стала притоном для лиц, употребляющих наркотики. Там были задержаны шесть человек. Их личности сейчас проверяются, - рассказали в полиции.
Содержал задержанный не только притон, но и порностудию. Более того, расположена она в элитном микрорайоне Алматы. «Бизнес» работает уже несколько месяцев, трудились там две девушки 18 и 22 лет, обе наркозависимые. В отношении владельца webcam-студии завели уголовное дело за хранение и продажу наркотиков своим работницам. Также ему грозит наказание по статье 311 УК РК (Незаконное распространение порнографических материалов).

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Алматы задержание

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