Содержателя порностудии задержали в Алматы

Он же снабжал девушек наркотиками, передаёт Polisia.kz. Фото: polisia.kz В полиции сообщили о задержании бармена одного из ночных клубов. При досмотре у него изъяли свёрток с синтетическим наркотиком, который он пытался продать клиенту. Там же задержали и постоянного посетителя увеселительного заведения. - Проведен санкционированный обыск по месту жительства 26-летнего гражданина. Обычная квартира в жилом доме стала притоном для лиц, употребляющих наркотики. Там были задержаны шесть человек. Их личности сейчас проверяются, - рассказали в полиции. Содержал задержанный не только притон, но и пор