Содержателя порностудии задержали в Алматы

- Проведен санкционированный обыск по месту жительства 26-летнего гражданина. Обычная квартира в жилом доме стала притоном для лиц, употребляющих наркотики. Там были задержаны шесть человек. Их личности сейчас проверяются, - рассказали в полиции.Содержал задержанный не только притон, но и порностудию. Более того, расположена она в элитном микрорайоне Алматы. «Бизнес» работает уже несколько месяцев, трудились там две девушки 18 и 22 лет, обе наркозависимые. В отношении владельца webcam-студии завели уголовное дело за хранение и продажу наркотиков своим работницам. Также ему грозит наказание по статье 311 УК РК (Незаконное распространение порнографических материалов).
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