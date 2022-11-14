Солдаты вышли на поиски пропавшего пенсионера в Уральске

Поиски пожилого мужчины продолжаются, передаёт портал «Мой ГОРОД». Юрий Браслевич. Фото предоставлено Ириной Жиденко Как рассказала внучка пропавшего Юрия Браслевича Ирина Жиденко, дедушка ушёл за грибами пятого ноября в районе второй базы, но так и не вернулся. Ему 73 года. Был одет в тёмно-бордовую или тёмно-коричневую куртку, джинсы и ботинки. На голове была чёрная кепка. Он вошёл в лес со стороны ТЭЦ. Или если ехать на новый мост, лесной массив находится с правой стороны. По словам Ирины, уже пошёл десятый день поисков, но всё безрезультатно. - Нам не хватает людей. Если есть неравнодушные