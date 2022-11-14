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Социум

Солдаты вышли на поиски пропавшего пенсионера в Уральске

Поиски пожилого мужчины продолжаются, передаёт портал «Мой ГОРОД». Юрий Браслевич. Фото предоставлено Ириной Жиденко Как рассказала внучка пропавшего Юрия Браслевича Ирина Жиденко, дедушка ушёл за грибами пятого ноября в районе второй базы, но так и не вернулся. Ему 73 года. Был одет в тёмно-бордовую или тёмно-коричневую куртку, джинсы и ботинки. На голове была чёрная кепка. Он вошёл в лес со стороны ТЭЦ. Или если ехать на новый мост, лесной массив находится с правой стороны. По словам Ирины, уже пошёл десятый день поисков, но всё безрезультатно. - Нам не хватает людей. Если есть неравнодушные
Кристина Кобина
Солдаты вышли на поиски пропавшего пенсионера в Уральске
Поиски пожилого мужчины продолжаются, передаёт портал «Мой ГОРОД».
В Уральске третий день разыскивают пенсионера, ушедшего за грибами
В Уральске третий день разыскивают пенсионера, ушедшего за грибами
Юрий Браслевич. Фото предоставлено Ириной Жиденко Как рассказала внучка пропавшего Юрия Браслевича Ирина Жиденко, дедушка ушёл за грибами пятого ноября в районе второй базы, но так и не вернулся. Ему 73 года. Был одет в тёмно-бордовую или тёмно-коричневую куртку, джинсы и ботинки. На голове была чёрная кепка. Он вошёл в лес со стороны ТЭЦ. Или если ехать на новый мост, лесной массив находится с правой стороны. По словам Ирины, уже пошёл десятый день поисков, но всё безрезультатно.
- Нам не хватает людей. Если есть неравнодушные уральцы, просим выйти и помочь нам, - обратилась Ирина.
Между тем в пресс-службе регионального командования «Батыс» сообщили, что 14 ноября к поискам подключились 100 солдат Национальной гвардии. В пресс-службе департамента полиции ЗКО отметили, что от их ведомства в поисках участвуют семь сотрудников группы криминального розыска, четыре кинолога и две собаки. В ДЧС пояснили, что поиски ведут пять спасателей и кинологический расчёт.
- Людей действительно не хватает и если есть желающие помочь, могут позвонить на номер + 7 (777) 180 28 42 и присоединиться к поискам, - добавили в пресс-службе ДЧС ЗКО.
Родственники пропавшего очень надеются найти его живым и невредимым. Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Юрия Браслевича, просим сообщить по номерам телефонов:
  • Ирины Жиденко +7 (705) 988-50-60,
  • Татьяны ‎+7 (708) 655 70 13,
  • Юлии +7 (705) 810 80 60,
  • Сергея +7 (705) 796 26 12,
  • Елены +7 (777) 182 56 72.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
пенсионер

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