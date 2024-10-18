Соленые озера, колония «Черный дельфин» и пуховые платки: чем привлекает туристов Соль-Илецк

Сезон в Соль-Илецке начинается в мае и заканчивается в сентябре. Только в этот период большая часть местных жителей имеют возможность полноценного заработка. Каждый второй житель пускает в свой дом туристов.

Курортный городок Соль-Илецк расположен вблизи казахстанской границы и в 70 километрах от Оренбурга. Это российский аналог израильского курорта на Мертвом море. Он очень популярен среди казахстанцев, особенно среди жителей Актобе и Уральска.

Озёра Соль-Илецка с минеральной водой и донными грязями обладают целебными свойствами. Побывавшие на отдыхе люди отмечают, что соль-илецкие озёра буквально «ставят на ноги».

В регионе расположены озёра: «Развал» (густо-солёное), «Дунино» (среднесолёное, грязевое), «Тузлучное» (среднесолёное, грязевое), «Большое городское», «Малое городское» (минеральное), «Голодные воронки», «Новое озеро».

Местные жители отмечают, что в сезон к ним приезжают около двух миллионов человек, тогда как население составляет всего около 30 тысяч человек.

— Летом у нас тут как в Москве, столько людей, пройти негде. А сейчас настоящий колхоз, на улице ни души, — говорит местный житель Алик.

Однако в этом году курортный сезон был слабым и это никак не связано с войной (в самой России ее называют СВО - специальная военная операция), на это повлияли погодные условия.

— Погоды не было, сезон был от силы один месяц. Обычно сезон с конца мая и сентябрь включительно. Заработать на туристах, можно было прилично. А в этом году были дожди. Обычно у меня в октябре уже замаринованные грибы, а в этом году еще их не набрал, — говорит местный житель Владимир.

Жители Соль-Илецка отмечают, что в городе работы немного. Многие трудятся в учреждении пожизненного заключения «Черный дельфин», на железной дороге, на бахчах и солёных озёрах в сезон. Многие уезжают на заработки по всей России, начиная от севера и до Москвы. С началом войны в Украине для жителей региона появился ещё один заработок. Люди едут воевать, чтобы выровнять своё материальное положение.

— У каждого своя голова на плечах, кто-то работает за небольшие деньги, но в городе, а кто-то едет на войну. В основном это те, у кого кредиты и молодежь из деревень, — говорит местный житель Александр.

Сейчас город мало похож на курортный. Всюду закрытые гостевые дома, отели, гостиницы и сувенирные лавки. На некоторых красуются вывески «встретимся в следующем сезоне». Но местные жители всегда готовы принять гостей у себя дома.

— Аренда сувенирных ларечков стоит очень дорого, люди отдают за два квадрата по 400-600 тысяч рублей за сезон. Понятно, что товар не пропадает, но и им нужно как-то заработать, — делится местная жительница Анастасия.

Люди рассказывают, что к ним приезжают отдыхать из Перми, Челябинска, Екатеринбурга. Также много отдыхающих из Казахстана и Германии. На грязелечебницу в основном поток людей из-за рубежа.

— В сезон вход на солевые озёра стоил по 380 рублей с человека. Сейчас озёра не функционируют. Можно пройти все те же самые процедуры при поликлиниках под наблюдением врачей. Это намного полезнее. Как самоучка делать этого не стоит. Вы не представляете сколько тут летальных исходов было. Родители по незнанию обмазывают грязью детей и обворачивают в целлофаны, а если сердце слабое, то не выдерживает. В тени 40 градусов жары, а они под открытым небом это делают. Грязевые ванны, солевые комнаты при поликлинике очень эффективны, — делится местный житель.

Итак, сейчас для туристов есть только несколько мест, где можно прогуляться. Это «Парк победы», только там сейчас полным ходом идёт ремонт и среди фотографий ветеранов ВОВ и войны в Афганистане появилась фотография погибшего солдата на войне в Украине.

Также туристов привлекает учреждение «Черный дельфин». Кстати, колония для осужденных пожизненно находится всего в 15 минутах ходьбы от солёных озёр. За такое же время можно дойти и до рынка. Он привлекает своей самобытностью, здесь продают разные чаи, отвары и настойки, изготовленные местными травниками и охотниками. Здесь же можно прикупить Оренбургские пуховые платки и глиняную посуду.

Кафе и рестораны только в сезон могут работать круглосуточно, говорят местные жители. Сейчас некоторые кафе работают только до восьми вечера, как и магазины.

В городе есть музей и соборы. Так, выглядит храм Святого Великомученика Георгия Победоносца.

Также приехавших привлекает выставка военной техники на окраине Соль-Илецка.

Увидеть город, как на ладони можно, если добраться до ресторана «Старая Мельница», расположенного по улице Горная. Он находится на возвышенности откуда можно увидеть озёра и постройки небольшого городка.