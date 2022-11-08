Сотни детей жалуются на кашель и сыпь после посещения бассейна в Актобе

Симптомы аллергии у детей появились ещё в мае, передаёт телеканал КТК. Иллюстративное фото из архива "МГ" В бассейне занимаются около 800 спортсменов. По словам родителей, в мае у детей появились сыпь на коже и сухой кашель. Сейчас симптомы стали обостряться. - Мы получаем лечение, но это не помогает. Уже месяц как многие родители жалуются, что их дети мучаются тошнотой. После бассейна у детей хлор во рту, кашель сухой, раздражение, тошнота, - рассказывает родитель. Летом на чемпионате по параплаванию 12 спортсменам стало плохо в бассейне во время утреннего заплыва, пришлось вызывать скорую. Т

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В бассейне занимаются около 800 спортсменов. По словам родителей, в мае у детей появились сыпь на коже и сухой кашель. Сейчас симптомы стали обостряться.

- Мы получаем лечение, но это не помогает. Уже месяц как многие родители жалуются, что их дети мучаются тошнотой. После бассейна у детей хлор во рту, кашель сухой, раздражение, тошнота, - рассказывает родитель.

Летом на чемпионате по параплаванию 12 спортсменам стало плохо в бассейне во время утреннего заплыва, пришлось вызывать скорую. Точную причину не выяснили, поскольку пострадавшие не стали жаловаться официально. Но рассматривались две версии: некачественный хлор и проблемы с вентиляцией в бассейне.

В облспорте не исключают, что проблема в нарушении санитарных норм при обеззараживании воды, в этом году как раз поменялся поставщик хлора. Точная причина будет известна только после экспертизы. Когда она будет готова, чиновники ответить не могут. Но бассейн продолжит работать.