Сотрудница столичного ВУЗа присваивала деньги студентов

Она убеждала студентов и их родителей, что может «решить» вопросы с академической успеваемостью, переводом на грант и возвратом стипендии.

Как передает официальный Telegram-канал Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, занимая должность в секторе содействия трудоустройству выпускников.

Она убеждала студентов и их родителей, что может «решить» вопросы с академической успеваемостью, переводом на грант и возвратом стипендии.

В период с 2023 по 2024 годы она мошенническим путем завладела более 3 млн тенге. От ее действий пострадало 15 человек. Государственным обвинителем ее вина полностью доказана.

Ущерб потерпевшим возмещен. С учетом признания вины, возмещения ущерба и наличия малолетних детей, виновное лицо осуждено к 3 годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок. Приговор вступил в законную силу.

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