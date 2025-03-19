Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Сотрудница столичного ВУЗа присваивала деньги студентов

Она убеждала студентов и их родителей, что может «решить» вопросы с академической успеваемостью, переводом на грант и возвратом стипендии.
gorod
Сотрудница столичного ВУЗа присваивала деньги студентов

Как передает официальный Telegram-канал Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, занимая должность в секторе содействия трудоустройству выпускников.

Она убеждала студентов и их родителей, что может «решить» вопросы с академической успеваемостью, переводом на грант и возвратом стипендии.

Главный баннер

В период с 2023 по 2024 годы она мошенническим путем завладела более 3 млн тенге. От ее действий пострадало 15 человек. Государственным обвинителем ее вина полностью доказана.

Ущерб потерпевшим возмещен. С учетом признания вины, возмещения ущерба и наличия малолетних детей, виновное лицо осуждено к 3 годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок. Приговор вступил в законную силу.

Ранее Kaspi запустил новый сервис «Kaspi Работа».


Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article